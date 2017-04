• Ôter la base des jeunes pousses d’endives et les détailler en lanières. Couper le jambon en dés. Éplucher la mangue et la couper en dés. Déposer le tout dans un saladier.



• Préparer la sauce : presser le demi citron et recueillir le jus dans un bol. Ajouter le fromage blanc et l’huile, saler, poivrer, ajouter l’aneth ciselé et mélanger.



• Décortiquer les noisettes et les faire légèrement torréfier dans une petite poêle sans matière grasse. Les concasser et les ajouter aux autres ingrédients.



• Verser la sauce dans le saladier, mélanger et servir.