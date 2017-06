• Épluchez et lavez les pommes de terre. Faites-les cuire dans une casserole d’eau salée 15-20 min après ébullition selon leur taille. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Laissez-les refroidir puis coupez-les en dés.



• Rincez les filets de maquereau à l'eau claire et essuyez-les avec du papier absorbant. Coupez-les en petits cubes et réservez. Épluchez et ciselez finement les oignons nouveaux (cebettes). Lavez, épépinez les poires et coupez-les en lamelles.



• Dans un saladier, déposez les dés de pommes de terre, les morceaux de poisson, les lamelles de poire, la cebette ciselée et mélangez. Emiettez le chèvre frais, ajoutez quelques cerneaux de noix concassées. Servez bien frais avec un filet d’huile de noisette et quelques gouttes de jus de citron.



Crédits : © UE /CNIPT/ Amélie Roche

Recette élaborée par le CNIPT. Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.