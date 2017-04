1) Préchauffer le four à 200 °C (th. 6). Laver les épinards puis sécher et ciseler les feuilles. Couper le saumon en petits dés. Dans un bol, mettre les épinards, la Crème Semi-Épaisse Légère UHT Elle & Vire, le saumon et le poivre. Bien mélanger le tout.



2) Dérouler une des deux pâtes feuilletées et découper 4 à 6 poissons à l’aide de l’emporte-pièce. Disposer la préparation épinard/saumon au centre des poissons puis humidifier les contours avec un peu d’eau. Sur la seconde pâte feuilletée, former le même nombre de poissons avec l’emporte-pièce puis placer les formes sur les premiers poissons en appuyant sur les contours pour bien coller les pâtes entre elles.



3) Mélanger le jaune d’œuf avec l’eau puis badigeonner les petits poissons. Les décorer en faisant de fines entailles à l’aide d’un couteau. Enfourner 25 à 30 min afin d’obtenir des feuilletés bien dorés.