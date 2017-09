Spécialité autrichienne - Recette des Marillen knödel (quenelles d'abricot)

1. Laver et dénoyauter 2 ou 3 abricots par personne.



2. Garder un abricot dénoyauté entier par personne, ajouter une c. à c. rase de cassonade à l'intérieur et réserver.



3. Couper les autres abricots en 4 et les cuire dans un mélange eau + jus de pomme + un sachet de sucre vanillé + une pointe de cannelle jusqu'à obtenir une compotée.