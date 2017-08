En Autriche, le Vorarlberg conjugue nature, tradition et ultra modernité

Photo : atteindre les sommets du Vorarlberg en télécabine, pas seulement pour skier.

© ABCfeminin.com.

En bref : le Vorarlberg est un des huit lands que compte l'Autriche. Il est situé le plus à l'ouest du pays avec pour frontières extérieures, l'Allemagne, le Lichtenstein et la Suisse et pour voisin intérieur le land du Tyrol. La superficie du Vorarlberg est approximativement celle du Grand Duché de Luxembourg. Il est composé de 6 régions. Les deux tiers du Vorarlberg dépassent 1000m d'altitude.

Charme bucolique des hauts pâturages, lacs miroitants, vastes étendues boisées, maisons villageoises aux toits pentus, façades recouvertes de tavillons et jardinières débordant de massifs de fleurs… À la belle saison, dans le Vorarlberg, toutes les cases du décor pastoral inoubliable peuvent être cochées.Mais il y a un plus.Que vous empruntiez les télécabines pour randonner dans les paysages naturels de haute montagne ou que vous préfériez vous balader dans les villages typiques de cette région alpine, votre parcours sera émaillé de découvertes architecturales et d'ouvrages au design étudié, dont l'esthétique et les exigences environnementales feront vibrer les cordes sensibles de votre conscience écologique.L'originalité du style de ces réalisations conjuguée au charme pittoresque et à l'hospitalité qui caractérisent les lieux et ses habitants décuplent le charme de la découverte du Vorarlberg.Nature et avant-garde architecturale se marient harmonieusement au fil d'un parcours à travers le land.