Beaucoup de belles surprises pour les nouvelles créations coiffures cheveux longs cet automne-hiver avec de nouveaux coiffeurs et de nouvelles enseignes (Alima Baz, Pigier Creations, Revlon Professionnal).



Quand la longueur des cheveux dépasse la pointe des épaules, les interprétations des coiffeurs se portent ainsi sur les variations de longueurs, de tonalités et de nuances des couleurs et un large choix de coiffures qui va des cheveux raides et lisses à des volumes plus ou moins prononcés.



Côté cheveux longs coupés en carré droit (Revlon Professionnal, Vog), les coiffages lisses (Coiff & Co, Intermède) rivalisent avec des ondulations souples (Pigier Creations, Biguine Paris) ou la cascade de vaguelettes qui donnent du relief aux cheveux, des racines aux pointes (Eric Leturgie).



Les coiffures longues effilées vont des dégradés les plus prononcés (Biguine Paris, Alima Baz) aux pointes déstructurées et ovalisées (Jean-Louis David, Saint Algue).



Les looks cheveux longs misent aussi sur l'atout des franges (Franck Provost, Biguine Paris) qu'elles soit dans l'esprit 60' ou fondues avec les longueurs.



Enfin, vous pourrez oser des couleurs flamboyantes (Revlon Professional) ou souligner le relief de vos longueurs de tonalités qui vont du baby blond ou brun auburn et au marron.



Toutes les nouvelles créations de coupes et coiffures longues de l'automne-hiver 2017-2018 pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés sont dans les pages qui suivent.