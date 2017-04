Traitement au laser pour mincir à la vitesse de la lumière

Après la liposuccion, le laser est la technologie d’amincissement la plus fréquemment utilisée.



LASER = acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation).



La promesse : les différentes technologies d’amincissement par le laser produisent un rayonnement lumineux particulier qui permet de détruire les adipocytes et d’éliminer la surcharge de graisse par hyperthermie.



La source de lumière et de chaleur par émission stimulée du laser est monodirectionnelle, concentrée sur une petite surface et sur une seule longueur d’onde.



Les risques : des brûlures.