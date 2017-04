Quand la minceur passe par la technologie : laser, cryothérapie, palper-rouler...

Plus d’un tiers de la population en France est concerné par la question du surpoids.Peut-être avez-vous vous-même 2 ou 3 kilos à perdre, ou plus, et tous vos efforts pour réduire votre poids et stopper le développement de cette masse graisseuse qui progresse insidieusement et vous gâche la vie sont restés vains.Bien sur vous avez tenté de faire un régime, ou plutôt des régimes puisque la gamme des solutions de diète ne cesse de s’enrichir et de se renouveler. Vous en avez testé différentes versions qui toutes promettaient d’être la plus efficace, la plus rapide, la plus durable.Et pourtant les kilos quelquefois perdus sont revenus et parfois plus nombreux qu’auparavant. Vous avez l’impression que votre corps n’en finit plus de prendre du volume, votre poids d’augmenter et votre ligne vous semble définitivement menacée.Vous en êtes au point de penser que faire appel à une technique d’amincissement, pas la plus intrusive comme la liposuccion, mais qui s’attaquerait efficacement à cet afflux de graisse pour le réduire, devient une nécessité. Dans le premier cas il est question de chirurgie esthétique, dans l’autre, de médecine cosmétique.Pour cette dernière, nous avons passé en revue et décrypté les promesses et les résultats de quelques technologies innovantes en matière d’amincissement.Si les conseils prodigués dans notre dossier pour garder la ligne , nos astuces minceur et l’exercice physique ne suffisent plus, voici d’autres solutions pour éliminer la graisse stockée dans les adipocytes.