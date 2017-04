Lorsque les cellules graisseuses se vident naturellement de la graisse qu’elles produisent, on parle de lipolyse.



L’élimination par le froid des adipocytes et de la graisse qu’ils contiennent a donné naissance à une nouvelle terminologie : la cryolipolyse ou cryolyse.



La promesse : la cryothérapie est une technologie développée pour éliminer les adipocytes par le froid et réduire la masse graisseuse.



Le traitement localisé des bourrelets par cryothérapie provoque l’autodestruction des cellules graisseuses sous l’action du froid. Les adipocytes en surcharge contiennent des acides gras saturés sensibles à une température basse. Quelques semaines après le traitement, l’évacuation des cellules détruites se fait par voie naturelle.



Les risques : douleurs, ecchymoses, érythème.



La cryothérapie est utilisée également pour ses vertus revigorantes et antistress.