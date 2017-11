Le luxe n'est plus hors de prix avec cette robe tunique à manches longues à réaliser vous-même en téléchargeant gratuitement les explications détaillées qui vous sont proposées.Légère comme une plume - la robe tricotée pèse entre 325 et 425g selon la taille - cette création mode, très "feel good", se porte comme un nuage sur la peau tout en tenant chaud.On aime la simplicité des lignes de cette création avec sa coupe trapèze qui flatte la silhouette, son encolure légèrement loin du cou et ses manches droites raglan.Les tricoteuses les plus expertes pourront choisir la version avec les motifs "feuilles" à tricoter en jacquard en suivant la grille fournie avec les explications. Les feuilles sont cerclées de paillettes et les nervures sont brodées au point de tige.les motifs feuilles peuvent être également rebrodées au point tricot sur la version unie. Pensez alors à ajouter 2 pelotes couleur gris flanelle puisque les motifs seront en double épaisseur.La robe tunique est réalisée au point jersey et en côtes 2/2 pour les bords avec de la laine de la qualité Angora Super Anny Blatt (70% angora et 30% laine).Les explications à télécharger de ce modèle gratuit sont fournies pour les tailles 34 à 52.© Anny Blatt.