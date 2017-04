do it yourself !

Tricot expliqué : pull pressionné à manches courtes en jersey endroit

À vos aiguilles pour réaliser ce modèle gratuit !



Chic et trendy, ce pull à manches courtes à tricoter en fil 100% coton habillera votre été avec un style et une nuance de rose très fashion. Les explications de ce modèle gratuit, une création Phildar réalisée au point jersey et côtes 1/1, peuvent être téléchargées gratuitement.



Pull lingerie pressionné à manches courtes



••• > ZOOM tricot gratuit : pull à manches courtes



L'encolure, loin du cou, est bordée d'un bord en côtes 1/1, les devants, en côtes également, sont fermés par des boutons pressions et les manches courtes sont ourlées.



Pour lui donner un esprit lingerie très féminin, des biais de ruban rose sont cousus sur la maille poudrée, couleur lait de rose, qui donnent un style très raffiné à cette création. Le fil de coton épais utilisé offre une belle rapidité d'exécution.



Ce pull esprit lingerie à manches courtes est une création Phildar. Il est tricoté avec la qualité Phil Coton 4 et des aiguilles N° 4 pour le jersey et n° 3 pour les côtes. Les explications gratuites sont fournies pour les tailles 34 à 52.



Création Phildar.

© PHILDAR.

