Simple à réaliser mais ultra mode ce pull de forme basique est constitué de deux pièces identiques à assembler. Le dos comme le devant sont tricotés d'un seul tenant.Un petit bord en côtes 1/1 souligne la base mais les manches et le col sont droits sans ajout de finition.Les manches au coude sont larges avec un léger arrondi sous les bras pour le confort. Le col montant, droit et souple fait de ce pull un tricot demi-saison idéal.Ce pull couleur minerai est tricoté au point jersey avec la qualité Randonnée de Phildar et des aiguilles n° 4,5.Les explications gratuites de ce modèle peuvent être téléchargées. Elles sont fournies pour les tailles 34 à 52.Création Phildar (c026-1001).© Phildar.