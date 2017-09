En version unie ou avec des broderies fantaisie contrastée, ce gilet-veste noir est un classique, avec juste ce qu'il faut de détails pour en moderniser le style.Sur la fausse bande de boutonnières de cette veste-gilet, fermée par des boutons-pressions, sont cousus en garniture de larges boutons fantaisie à réaliser au crochet. Vous pourrez les remplacer par de simples boutons.Tricoté au point jersey, ce gilet-veste est agrémentée d'un col rabattu en côtes 2/2. Pour une finition chic, le bas de la veste et des manches longues est renforcé par un large ourlet.Pour la version fantaisie, avec du fil blanc de la même qualité, vous broderez des motifs de surpiqûres le long de la couture des ourlets et de la bande des boutonnières.Les boutons sont brodés au point grébiche.Ce tricot est réalisé avec de la laine de la qualité Partner 3,5 de Phildar et des aiguilles 4 et 5.Les explications gratuites de ce modèle peuvent être téléchargées. Elles sont fournies pour les tailles 34 à 52.Création Phildar (c456/0702).© Phildar.