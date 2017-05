>





Ce gilet est une pièce unique par son style étudié et sa modernité.Mixant point jersey et point fantaisie, il est ajusté sur les hanches et largement fendu en V sur le devant.•••La bande d'encolure ronde, loin du cou, est fermée par 2 boutons.Le haut tricoté au point ajouré est légèrement blousant avec un large bord tricoté en jersey qui souligne la taille et le bas des manches.Vous tricoterez ce gilet avec des aiguilles n°7 et du fil de la qualité Phil Coton 7 ou Phil Matelot de Phildar.NB : les qualités des fils disponibles évoluant au fil du temps, nous vous proposons un fil en alternative pour cette création.Les explications sont fournies pour les tailles 34 à 52.Création Phildar (c012/009).© Phildar.