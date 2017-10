1. Coupez les endives en 4 dans le sens de la longueur et émincez finement. Épluchez et coupez les pommes en petits morceaux. Émincez très finement l’échalote.



2. Dans un faitout, faites fondre la noix de beurre et ajoutez les endives, les pommes et l’échalote. Salez et poivrez. Laissez mijoter le tout pendant 10 min à feu doux. Ajoutez le sucre et laissez cuire jusqu’à l’obtention d’une belle compote (comptez entre 15 et 25

min).



3. Une fois le mélange compoté, versez-le dans de petits récipients.