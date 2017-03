do it yourself !

Voir la vie en rose avec ce gilet raglan tendance à tricoter - explications gratuites

À vos aiguilles pour réaliser ce tricot !



Ce gilet raglan pressionné très mode et très féminin, à tricoter au point jersey envers, est un 'must have' pour mettre de la fraîcheur et de l'énergie dans votre dressing. Les explications de ce gilet peuvent être téléchargées gratuitement.



Gilet raglan au point jersey envers un 'must have' pour une foule de raisons.



On aime sa belle couleur flashy, la simplicité de sa maille jersey envers, son encolure légèrement froncée qui lui donne de l'ampleur, ses deux poches, pour le côté pratique, et enfin sa fermeture par de gros boutons pressions artistiquement fixés.



••• > ZOOM gilet raglan en jersey envers



La facilité de réalisation du point de base qu'est le jersey, ici monté côté envers du tricot, n'est pas seulement synonyme de pièces basiques.



La preuve en est faite avec ce gilet raglan très féminin. Sa couleur rose - une couleur certifiée bonne mine - et son style classique revisité l'érigent au rang de pièce tendance très désirable.



Ce cardigan est une création Phildar. Il est tricoté avec la qualité Partner 3,5. Les explications gratuites sont fournies pour les tailles 34 à 52.



Création Phildar.

© PHILDAR.

