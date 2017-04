1) Nettoyer et sécher les coquilles d’œufs vides.



2) Dans un récipient, fouetter le sucre avec l’œuf et le jaune d’œuf, ajouter la farine et bien mélanger.



3) Dans une casserole, faire chauffer la Crème Fleurette Entière Elle & Vire jusqu’à ce qu’elle soit bien chaude. Couper le chocolat en morceaux et, hors du feu, l’incorporer à la crème en fouettant vivement afin d’obtenir une crème bien lisse. La verser sur la préparation œufs/sucre et mélanger.



4) Disposer les coquilles d’œufs dans des coquetiers allant au micro-ondes. Les remplir à moitié avec le mélange au chocolat.



5) Cuire chaque œuf rempli au micro-ondes pendant 20 sec. Une fois sorti du micro-ondes, les moelleux sont prêts à être dégustés.