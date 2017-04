Dress code : comment porter les jeans destroy tendance grunge au quotidien ?

La mode est un univers où le plus improbable finit souvent par devenir un jour incontournable.



Il est possible que dans votre esprit, le look grunge reste associé à une communauté de punks borderline et paumés.



Si vous n’envisagiez le jean destroy que cradingue et surmonté d’une tête trouée de piercings et ornée d’une crête colorée à l’iroquoise, il va falloir vous rendre à l’évidence, les temps ont changé.



Le jeans grunge n’est pas aussi crazy que vous ne le pensiez depuis que, propre et repassé, il défile sur les catwalks des créateurs, impeccablement accessoirisé de stilettos chics et de bijoux chocs.



Devenu une pièce incontournable du dressing contemporain, ce jeans troué, usé, déchiré, a pris des airs de pièce mode facile à porter. Il se décline en looks ultra tendance, à porter au quotidien en toutes occasions... sauf bien sûr quelques rares exceptions.



Photo : Kylie Minogue sur son compte Instagram en jean destroy Scotch & Soda.