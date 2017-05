Dress code : le rose s’impose comme la couleur phare de l’été

Le rose est rose depuis peu.



Jusqu’au XVIIIème siècle, cette couleur portait le nom d’incarnat avec la même étymologie que la carnation de la peau.



Les anglo-saxons utilisent le terme nude (dénudé, nu) pour qualifier une tonalité beige rosé.



Le rose vif est une couleur positive, la couleur de la bonne humeur, une couleur associée aussi à la séduction. Voir la vie en rose est synonyme de vie heureuse et porter des touches de rose ne peut qu’inciter à l'optimisme.



La palette des roses est infinie. Du rose shocking, proche du fuchsia, qui a fait le succès de Schiaparelli, au rose pétale, en passant par le rose pourpre ou le rose pastel, il y a forcément un rose fait pour vous et que vous aimerez.



Dans son ouvrage L’étonnant pouvoir des couleurs, Jean-Gabriel Causse, color designer, indique que "le rose combat le stress". Il raconte dans les pages du livre que de grosses tirelires en forme de cochon rose trônent souvent à l’entrée des bureaux des traders et que les golden boys les caressent en arrivant le matin pour booster leur journée... et leurs gains financiers.



Oubliez les sarcasmes de ceux qui n’associent le rose qu’au kitch version poupée Barbie ou au style girly. Les hommes aussi, de plus en plus, portent du rose. Quant à nous, on aime le rose à toutes les sauces, du trendy chic au modern look, de la pointe des escarpins au trench revisité.



Voici 3 pages d’inspiration et 20 façons de porter le rose chez soi, à la ville ou en week-end.



Look Photo : look Les Petits Hauts.