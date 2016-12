>>>

Photo Poncho Gallery.

Objectif : choisir ses habits pour affronter l'hiver.On a beau se dire que la saison froide aura une fin, voir la nuit tomber en pleine après-midi et les premiers flocons voleter dans le ciel, ça donne envie de trouver le bon look pour ne pas se miner le moral.Premier réflex, choisir les bonnes couleurs. Des couleurs chaudes dans des tonalités tirant vers le rouille et l'auburn.Ensuite, la maille douce aura comme toujours les faveurs de votre hiver. Elle s'accompagnera de tweed et de motifs tartan qui ont squatté les podiums lors des défilés de la saison.Une autre façon de twister votre look, c'est d'apporter une attention particulière aux talons de vos chaussures. Dans ce domaine, cet hiver, la fantaisie est de rigueur...Pour faire entrer l'air du temps dans votre vestiaire sans craindre les courants d'air, voici vos 7 clés d'inspiration pour un hiver fashion.