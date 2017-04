accueil envoi à un(e) ami(e) imprimer Partager STYLE conseils

Dress code : les tendances-clés de la mode printemps été 2017 Shopping inspiration



Pour qu'un souffle d'air frais revivifie votre dressing, voici quelques idées phares et les pièces clés dans lesquelles investir pour être au top du style cet été. Avec ce tableau d'inspiration, vous aurez toutes les cartes en main pour faire les choix mode les plus avisés. Conseils et idées shopping.



Dress code du printemps été 2017





>>> voir les TENDANCES CLÉS

de l'été 2017





Vous avez décidé d'être raisonnable côté dépenses.



Mais un changement de saison aussi déterminant que le passage de l’hiver au printemps vous donne un regain d’énergie et d’irrésistibles envies de renouveler votre look pour le mettre à l’unisson de votre humeur ragaillardie par l’arrivée des beaux jours.



La raison, c’est dans la qualité des choix mode qu’elle peut le mieux s’appliquer. C’est en investissant sur des bonnes pièces clés qui collent aux tendances phares, c'est catalyser les valeurs sûres de la mode pour se forger le bon look.



Si une couleur tendance doit avoir vos faveurs cet été, ce sera le rose, Si vous voulez jeter votre dévolu sur un accessoire typé adopté par la fashion sphère, ce sera les chaussures richelieu, si vous céder à la tentation d'un look osé, ce sera le néo grunge...



Pour faire entrer l'air du temps dans votre vestiaire et adopter le parfait dress code, voici vos 7 clés d'inspiration pour un été fashion.



Photo Agnès B.

En page d'accueil :

Lunettes solaires Arbesser pour Silhouette / Ballerines Mellow Yellow / Look J. Crew. Objectif : porter haut le style et les couleurs de l'été.Vous avez décidé d'être raisonnable côté dépenses.Mais un changement de saison aussi déterminant que le passage de l’hiver au printemps vous donne un regain d’énergie et d’irrésistibles envies de renouveler votre look pour le mettre à l’unisson de votre humeur ragaillardie par l’arrivée des beaux jours.La raison, c’est dans la qualité des choix mode qu’elle peut le mieux s’appliquer. C’est en investissant sur des bonnes pièces clés qui collent aux tendances phares, c'est catalyser les valeurs sûres de la mode pour se forger le bon look.Si une couleur tendance doit avoir vos faveurs cet été, ce sera le rose, Si vous voulez jeter votre dévolu sur un accessoire typé adopté par la fashion sphère, ce sera les chaussures richelieu, si vous céder à la tentation d'un look osé, ce sera le néo grunge...Pour faire entrer l'air du temps dans votre vestiaire et adopter le parfait dress code, voici vos 7 clés d'inspiration pour un été fashion. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant »

Chris Halusiak