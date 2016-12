Été comme hiver, 'Les Trésoms' font d'Annecy une destination évasion idéale

Pas de révolution à coups d’investissements pharaoniques et de designer star pour redorer de façon clinquante le décor alors un peu usé de l’établissement, mais quantité de petites retouches, d'aménagements choisis et d'équipements soigneusement étudiés pour parfaire le confort et redonner du lustre à l’esprit cosy de la décoration.



Dans cette architecture aux allures de majestueux chalet posé au pied des Alpes, les reflets des miroirs biseautés ont retrouvé leur brillance, les tapisseries leur fraîcheur, les 52 chambres leur confort, la piscine extérieure chauffée et la piscine couverte leur éclat, et dans le SPA de l'hôtel sont maintenant dispensées des soins détente et bien-être très appréciés.



À l'accueil et au service, de 13 personnes au moment de la reprise de l'établissement, l'équipe compte désormais 70 membres du personnel, tous attentionnés et impliqués pour assurer la satisfaction des clients et rendre leur séjour aussi agréable que possible.



Quant à la vue sur le lac depuis l'hôtel, elle est toujours splendide et définitivement imprenable.