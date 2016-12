Réaliser un calendrier de 12 mois peut sembler compliqué.



En utilisant la fonction "remplissage intelligent" et les possibilités d'automatisation du logiciel Excel™, cela ne vous prendra que quelques minutes.



Vous aurez ainsi toujours sous la main le récapitulatif de vos tâches et le programme de vos rendez-vous pour les jours et les mois à venir.