voici •••> vos 7 clés d'inspiration pour un hiver fashion. Pour faire entrer l'air du temps dans votre vestiaire sans craindre les courants d'air,voici •••

Photo MAX MARA.

Les choix de nouvelles pièces pour votre dressing aux changements de saison peuvent être excitants mais pas toujours évidents. Notre objectif : vous aider à choisir vos habits pour l'hiver.L'été s'achève à peine que déjà la fraîcheur de l'automne nous fait frissonner, avant que le froid de l'hiver ne nous glace.Pour garder le moral au beau fixe et le corps protégé par de beaux habits et accessoires, nous faisons le point que les bons looks à adopter.Première tendance clé, le costume est le nouvel indispensable de l'hiver. Décliné en de belles matières, de coupe classique ou plus décalée, il est l'indispensable de la saison.Côté couleur et motifs, notre cœur balancera entre la gourmandise du "Caramel" et des fruits secs marrons/noisettes et l'imprimé animal qui confirme son come back.Comme chaque année pour la saison froide, nous ne résisterons pas à l'envie de nous lover dans de la maille douce et chaude et investirons, si ce n'est déjà fait, dans le matelassé. La doudoune n'a pas fini de réchauffer nos hivers.Pour une pointe de fantaisie, on misera sur les volants qui agrémentent de très jolies pièces et font bouger les matières souplement et avec élégance.Enfin, coté accessoires, l'automne-hiver 2017-2018 est la saison du vernis. Chaussures et sacs affichent leur brillance à nos pieds et à notre bras.