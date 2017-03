Photo : Intermède - Collection coiffures printemps-été 2017.



Porter des cheveux courts ? Vous n'êtes pas encore décidée à changer aussi radicalement de look.Les nouvelles créations coiffures pour cheveux courts de la saison printemps-été 2017 pourraient bien vous faire changer d'avis.Les créateurs des grandes enseignes de coiffure ont mis la priorité sur la féminité avec les coupes courtes très structurées qui le plus souvent conservent des mèches d'une certaine longueur, quand il s'agit pas de coiffures entre le court et le mi-long, un entre-deux parfait quand les cheveux repoussent car ils ne nécessitent pas de repasser illico par un salon de coiffure.Consultez également notre galerie de nouvelles coiffures mi-longues de l'été 2017 et vous verrez que la distinction entre le court et le mi-long n'est pas toujours évident cette saison.C'est dans l'équilibre entre les longues mèches frontales et les nuques courtes ou dans l'asymétrie, assez fréquente dans les nouvelles créations pour cheveux courts de l'été que l'on trouvera l'esthétique très féminine recherchée par les coiffeurs.Une asymétrie de la coupe, avec une longue mèche de côté qui balaie le visage (), c'est un choix osé mais finalement facile à porter. Il suffit d'adopter une raie centrale pour voir les longueurs se rééquilibrer de chaque côté.Le choix de conserver une certaine longueur des cheveux jusqu'à hauteur des oreilles fait presque l'unanimité chez d'autres créateurs () mais le très court a toujours ses fidèles ().La particularité de beaucoup de ces coupes pour cheveux courts, c'est qu'elles permettent une grande diversité de coiffages, que vous découvrirez au fil des pages. On peut donc changer à volonté de coiffure, contrairement à l'impression que l'on peut avoir quand on porte les cheveux courts.On notera une certaine audace également côté couleur avec un blond glacier () et un acajou très cuivré () au milieu des blonds lumineux () et des chatains dorés ().pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés est à découvrir...