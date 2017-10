Ci-dessus : costume féminin EKYOG.

Le costume s'impose au féminin pour l'hiver. Que l'on porte cet ensemble veste + pantalon en total look ou chaque pièce séparément, ce dress code élégant et pratique donne assurance et confiance en soi sans faire l'impasse sur la féminité.Quelques bijoux choisis comme accessoires et le tour est joué.