Photo ci-dessus : paysage du Minervois,

à l'entrée du domaine d'hôtes Château Le Vergel-Authenac à Ginestas.

© ABCfeminin.com.

Au cœur de l'Occitanie dans le sud ouest de la France, entre le piémont du Massif central et la crête pyrénéenne, les vignobles du Minervois hachurent le paysage.Des villages sont éparpillés dans, ensoleillée, ponctuée de cyprès et d'oliviers.On vous emmène sur les routes qui ondulent entre les vignes et mènent d'un site moyenâgeux, perché sur son piton rocheux, à un village méridional au bord d'un fleuve ou le long du canal du Midi.Forcément la balade mettra à contribution le nez et le goût.dans une région où les vignerons, aux petits soins avec leurs vignes, ont fait résolument monter leur vin en qualité et sont de plus en plus nombreux à pouvoir afficher le label AOP* Minervois.* Appellation d'origine protégée.