Recettes aphrodisiaques - le pouvoir érotique des aliments

Cela pourrait vous surprendre mais la magie des philtres d'amour et autres élixirs qui fouettent le désir peut résulter simplement de l'ajout de quelques ingrédients naturels dans la composition des recettes des petits plats que vous allez mitonner.



Mettre les sens en éveil est facile si vous suivez ces quelques conseils :



1 - Abusez de l'ail*. Ses propriétés vasodilatatrices activent les tissus érectiles.



2. Croquez des bâtonnets de céleri rave, accompagnés de yaourt au paprika en entrée.



3. Gobez quelques huitres. Elles contiennent de l'histidine, un acide aminé essentiel qui a pour vertu de stimuler les zones érogènes.



4. Enfoncez quelques clous de girofle dans les oignons que vous mettrez dans votre potage. Ils sont riches en magnésium, régulateur de l'équilibre nerveux.



5. Râpez de la noix de muscade sur votre purée de pommes de terre, pour ses propriétés vasodilatatrices.



6. Ajoutez une pincée de thym, du piment d’Espelette et ne lésinez pas sur le poivre dans vos sauces. Le fer et le manganèse entrent dans la composition du poivre. L'un agit sur la circulation sanguine et l'irrigation des organes et l'autre favorise la synthèse des hormones sexuelles.



7. Éparpillez une poignée de pignons de pain sur votre tartes salées et dans vos tourtes. Ils contiennent du zinc et de la vitamine E, laquelle stimule la production de testostérone.



8. Mangez des bananes et des abricots.



9. Saupoudrez de gingembre ou de cannelle vos desserts.



10. Ajoutez une cuillerée de cacao en poudre à votre café. La vitamine B6 qu'il contient agit sur l'humeur et favorise la sécrétion de dopamine.



* Vous pouvez croquez ensuite un grain de café ou mâchez une feuille de menthe pour purifier votre haleine.