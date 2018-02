1. En philtre d'amour, préparez un cocktail glamour au champagne : 3/4 champagne, 1/4 jus d'orange, une pincée de poivre blanc et un filament de safran.



2. En entrée, croquez des bâtonnets de céleri rave aux propriétés vasodilatatrices, accompagnés de yaourt au paprika.



3. Gobez quelques huîtres. Elles contiennent de l'histidine, un acide aminé essentiel qui a pour vertu de stimuler les zones érogènes.



4. Enfoncez quelques clous de girofle dans les oignons que vous mettrez dans votre potage. Ils sont riches en magnésium, régulateur de l'équilibre nerveux.



5. Saupoudrez vos salades de thym . Riche en vitamines, magnésium, potassium et zinc, c'est un tonifiant puissant.



6. Ne lésinez pas sur le poivre . Le fer et le manganèse entrent dans sa composition. L'un agit sur la circulation sanguine et l'irrigation des organes et l'autre favorise la synthèse des hormones sexuelles.



7. Ajoutez du piment d’Espelette à vos plats . Il provoque une libération d'endorphines dans l'organisme et la capsaïcine qu'il contient fait monter la température.