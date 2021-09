Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux Escapades



5 façons de redoubler de plaisir, en mode week-end, dans le sud de la France

Les courts séjours peuvent être plus que des pauses plaisir, de véritables moments d'évasion qui reboostent le moral pour longtemps. Voici 5 destinations en Provence Côte d'Azur et en Corse pour des week-ends gourmands hors du temps.



Non, il n'est pas nécessaire de partir trois semaines en vacances au bout du monde pour se ressourcer, jouir de l'instant et faire le plein d'énergie. Un court séjour de rêve dans le sud de la France, dans un lieu ensoleillé où tout est prévu pour vous faire savourer les plaisirs de la vie, peut réellement suffire.

Voici 5 idées de week end gastronomique en PACA avec Sport Découverte , à prix raisonnable et à haut potentiel d'émerveillement.

Escale gourmande en résidence 4 étoiles à la Ferme de Chapeauton En Drôme provençale, à proximité du château de Grignan et des champs de lavande, la Ferme de Chapeauton est une belle demeure du XVIIIe siècle en pierres sèches.



Elle offre une escale dégustation qui conjugue régal des papilles et plaisir des yeux devant la vue sur les paysages du Vaucluse.



Ses chambres spacieuses et confortables, son jardin boisé et sa grande piscine assurent un week-end détente régénérant.



La nuit en chambre Élégance avec petits déjeuners et dîners pour 2 personnes à 219 €.

Saveurs corses et spa à La Madrague près de Bastia Á 15 minutes de Bastia, entre versants montagneux et ruban de sable blond du littoral corse, l'Hôtel et Spa La Madrague vous accueille en week-end pour le meilleur de l'Île de Beauté. Au programme, une savoureuse cuisine de terroir aux accents corses, un bar à cocktails au bord de la piscine et un espace spa à haut pouvoir relaxant, avec hammam, jacuzzi et sauna infrarouge.



La nuit en chambre double avec petits déjeuners et dîners pour 2 personnes à 210 €.

Week-end détente en Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer Avec ses pavillons sur pilotis dans le prolongement d'un authentique mas camarguais luxueusement aménagé, l'hôtel Les Arnelles offre une formidable source de dépaysement dans un cadre verdoyant. Sa piscine chauffée, sa cuisine raffinée, son espace sport et bien-être, tout est réuni dans un environnement préservé pour vous faire vivre un week-end relaxant, en harmonie avec la nature.



La nuit en chambre double avec petits déjeuners et dîners pour 2 personnes à 199 €.

Escapade bien-être en Provence, à Sainte-Maxime Au cœur de la pinède qui entoure le golf de Saint-Tropez, l'hôtel Les Jardins de Sainte-Maxime allie confort et charme provençal dans une nature exubérante. Après avoir cédé à la langueur méditerranéenne au bord d'une des deux piscines et dans l'espace bien-être, vous partirez à la découverte de la région. Le soir, une réservation vous attend à Sainte-Maxime dans le restaurant Le Strelitzia avec un menu spécial "sélection du chef".



La nuit en chambre Club avec petits déjeuners et dîners, accès à l'espace bien-être et hammam (30 min) pour 2 personnes à 302 €.

Court séjour gastronomique à la Bastide des Moustiers Le Chef étoilé Alain Ducasse a investi cette belle bâtisse des Alpes-de-Haute-Provence dont il a agrémenté le décor avec ses objets coups de cœur.



Le luxe est au rendez-vous à la Bastide des Moustiers, dans des chambres au confort haut de gamme.



Le menu gastronomique en 4 services signé du maître des lieux et concocté par le chef Frédéric Garnier, vous réservera des instants de pure plaisir à savourer.



La nuit en chambre Supérieure avec petits déjeuners, livre Alain Ducasse et dîner pour 2 personnes à 510 €.

Bon pour un week-end gourmand C'est une idée de présent au succès assuré. Offrir des bons cadeaux pour des week-ends Sport-découverte , insolites, gastronomiques, sportifs, bien-être… c'est offrir l'occasion de découvrir la France dans ce qu'elle offre de plus agréable à faire, à voir et à savourer, le tout, selon l'endroit, pour moins de 200 €.



