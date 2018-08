Le lin est la matière parfaite pour une décoration chic. Il filtre la lumière naturelle en douceur et contribue à rendre l'ambiance feutrée au déclin du jour. Un rideau en lin est le choix idéal pour habiller votre intérieur avec fantaisie ou dans un esprit résolument cosy. On privilégie des couleurs unies qui peuvent être assorties, selon les saisons et les préférences. Les tons pastel sont conseillés pour un rendu neutre et intemporel. Les coloris plus dynamiques apportent de la chaleur et accentuent la personnalisation de la décoration.