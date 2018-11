1) Tranchez les travers de porcs en ribs.



2) Dans un saladier, mélangez le café, le vinaigre balsamique, le sucre brun, le miel, l’échalote hachée, l’ail haché, le sel et le poivre.

Ajoutez les ribs et mélangez soigneusement. Laissez mariner au frais pendant 1 heure.



3) Préchauffez le four à 200°C (th 6-7). Disposez les ribs dans un plat allant au four, versez la marinade dessus et enfournez pour 40 minutes. Retournez les ribs à mi-cuisson.



Après cuisson, servez aussitôt et accompagnez-les d’épis de maïs grillés ou de pommes de terre sautées.



Bon appétit !