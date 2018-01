Des mots pour soigner les maux. Ce concept n'est pas nouveau. Depuis l'aube des temps femmes et hommes couchent sur le papier les confidences de leur vie. Le journal intime a fait ses preuves. Des millions de personnes sur terre s'y adonnent avec délice, ferveur et attachement. Ils ont raison. Le journal intime avec sa narration en tête à tête soulage. Là, s'arrête les vertus de la pratique. La LittéroThérapie ajoute d'autres effets, forts intéressants, comme la capacité de "soigner", la distance entre soi et ses émotions, la "dénaturation" des émotions. En effet, écrire, décrire et partager ses émotions les vident de leur sens.

. Étonnamment, pour écrire, il faut voir. Et pour voir, il faut regarder. Les séances de LittéroThérapie commencent par un "acte" fondateur indispensable qu'il nous est interdit de révéler... Sachez simplement que cette première étape de la LittéroThérapie est l'amorce d'un travail de décryptage.consiste à comprendre le sens caché des choses, révéler un secret de famille, se libérer de souffrances, partager des expériences et écrire à propos de ces (re)découvertes. A travers ces dix séances, les clients font resurgir en eux des souvenirs, heureux ou malheureux, souvent oubliés, volontairement ou non.. À l'issue des séances quand le travail écrit a été fourni, il s'agit de le présenter. Pour pousser le concept à son maximum d'efficacité le récit peut être présenté soit sous forme de livre ou sous forme de magazine, plus show-off. Il reste à la personne de décider si elle veut partager son aventure avec d'autres : sa famille, ses amis, des inconnus... Soit repartir avec un livre-témoignage édité pour elle toute seule. Quelque que soit leur choix, les "LittéroThérapistes" repartent avec un objet littéraire, fruit de cette formidable expérience.