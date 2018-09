Disneyland Paris : 5 conseils pour optimiser votre visite et vivre l'enchantement

Si de longs temps d'attente précèdent les quelques "2 minutes 35 de bonheur" qu'offre chaque attraction (de une à deux heures de queue les jours de forte affluence), d'autres espaces en libre accès foisonnent. Ce sont les lieux de restauration et les boutiques, pour des pauses qui peuvent être ruineuses tant les tentations sont nombreuses*.



Passons sur l'expérience saugrenue de sillonner le royaume de Disney avec des oreilles de Mickey sur la tête traînant à bout de bras une mini fée en dentelles de nylon bleu et un garçonnet en grenouillère Buzz L'Éclair. Le temps du repentir attendra.



Objectivement, même avec une organisation d'enfer, vous ne passerez pas plus de 10 % de votre journée à profiter réellement des attractions. Le reste de votre temps sera occupé à parcourir les distances qui séparent l'une et l'autre et majoritairement à cheminer à pas de souris dans les labyrinthes des files d'attente.



* En 2018, on comptait sur l'ensemble du site (parcs et hôtels) : 44 attractions, 40 spectacles et divertissements (essentiellement des rencontres avec les personnages), 63 restaurants et 64 boutiques.