Recette facile de gratin Macaroniflette au Reblochon

• Lavez et émincez très finement le poireau. Émincez l’oignon. Faites revenir les légumes dans une poêle avec le beurre. Quand ils sont translucides, ajoutez le vin blanc et laissez évaporer. Ajoutez les lardons, la crème fraiche poivrez et laissez mijoter 15 min. Pendant ce temps, allumez votre four à 180°.



• Faites cuire les macaronis selon les indications du paquet. Égouttez. Mélangez les macaronis au contenu de la poêle et versez dans un plat à gratin. Découpez le reblochon en gros dés et parsemez sur le dessus du plat.



• Quand votre four est chaud, positionner votre plaque sur la partie haute, près des résistances, et enfourner pour 10 min environ.



• Hachez le persil et parsemez dessus à la sortie du four.



• Accompagnez ce plat d’une salade de pousses d’épinards et de roquette.