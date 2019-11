Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux Recettes légumes/salades



Recette vegan : salade de quinoa aux légumes rôtis, endives et fruits secs



Vegan par excellence, cette recette de salade de quinoa aux légumes rôtis, endives et fruits secs. Recette pour 4 personnes. Ingrédients : 200g de quinoa, 200g de patate douce épluchée, 4 endives à gratiner & braiser Perle du Nord, 2 petites carottes...



Salade de quinoa aux légumes rôtis, endives et fruits secs Recette pour 2 à 4 personnes.

Facile

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients • 200g de quinoa

• 200g de patate douce épluchée

• 4 endives à gratiner & braiser Perle du Nord

• 2 petites carottes

• 4 figues séchées

• 30g de raisins secs

• Le jus d’une orange

• Le jus d’1/2 citron

• 2 c à c de graines de cumin

• 1 c à s d’huile d’olive

• Sel & poivre

Préparation 1. Coupez la patate douce en dés et les carottes en tronçons d’environ 3 mm. Émincez les endives en morceaux d’environ 1 cm. Mélangez la patate douce, les carottes et 2 endives émincées avec l’huile d’olive sur une plaque recouverte de papier cuisson et rôtir au four à 160°C pendant 25 min.



2. Dans une casserole à fond épais, versez le quinoa et 1,5 fois son volume en eau salée. Portez à feu vif, quand l’eau arrive à petits bouillons, réduisez à feu moyen et cuire 15 minutes (sans couvrir). Sortez du feu et laissez gonfler 10 minutes, toujours sans couvrir.



3. Versez le quinoa dans un plat ou un saladier, ajoutez-y les légumes rôtis, les raisins secs, les figues finement émincées, le jus d’orange, le jus de citron, les graines de cumin, salez et poivrez selon le goût.



4. Ajoutez les endives crues émincées restantes pour le côté croquant et servir.

Astuce du chef Vous pouvez également déguster cette salade de quinoa aux légumes rôtis, endives et fruits secs, tiède ou froide.



