• Mélangez l’huile d’olive, le jus des citrons, la moutarde, les baies roses et l’aneth ciselée dans un bol.



• Rincez vos endives, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. Coupez le saumon fumé en lamelles.



• Dans un saladier, mélangez les endives avec le saumon fumé et les noix concassées.



• Dressez la salade dans vos assiettes, versez-y la vinaigrette à l’aneth et savourez !