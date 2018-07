• Mélangez l’huile d’olive, le vinaigre de framboise, le ½ yaourt et le persil ciselé dans un bol.



• Rincez vos endives Perles du Nord, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement.



• Lavez et coupez les nectarines en 2, ôtez le noyau puis coupez-les en tranches.



• Mélangez les endives avec les nectarines, le chèvre frais émietté et les noix concassées. Salez et poivrez.



• Dressez le tout dans vos assiettes, versez la vinaigrette au yaourt, déposez des tranches de jambon de Bayonne et dégustez frais !