• Lavez les 4 pommes Pink Lady® et retirez leurs trognons à l’aide d’un vide-pomme. Découpez-les en quartiers d’environ 1 cm d’épaisseur puis déposez-les dans un récipient. Ajoutez un filet d’huile d’olive et la poudre de curry puis mélangez bien afin de recouvrir les morceaux de Pink Lady®. Laissez mariner 30 minutes au réfrigérateur.



• Prélevez les zestes du citron jaune et déposez-les dans un petit bol. Ajoutez le yaourt grec, le miel, le curry en poudre puis salez et poivrez. Mélangez bien le tout puis réservez au frais.



• Faites cuire le poulet dans une poêle avec un filet d’huile d’olive et le jus du citron jaune. Découpez les filets de poulet en tranches dans la largeur.



• Huilez légèrement une seconde poêle puis faites revenir les morceaux de Pink Lady® pendant 10 minutes en mélangeant souvent. Elles doivent prendre une jolie coloration.



• Répartissez la roquette dans 4 assiettes puis ajoutez des morceaux de poulet et des quartiers de pommes Pink Lady®. Épépinez la demi pomme Pink Lady® restante puis découpez-la en petits bâtonnets. Ajoutez dans les salades puis parsemez de raisins blonds.



Ajoutez la sauce et dégustez !