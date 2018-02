Les concepteurs de Natural Mojo se sont entourés d'experts et de nutritionnistes qui ont réussi à intégrer le meilleur des bénéfices nutritionnels dans des produits élaborés qui répondent parfaitement aux besoins d’une société toujours plus soucieuse de son alimentation.Ils utilisent ainsi des superfoods issus du monde entier, 100% naturels évidemment !Consommés en boissons ou en préparations gourmandes et healthy, les super-aliments Natural Mojo apportent un maximum de nutriments essentiels.1 - La sélection exclusive d’ingrédients naturels ;2 - Une exigence de qualité et le strict respect des normes européennes ;3 - La priorité accordée au plaisir et donc au goût ;4 - Des combinaisons de plusieurs super-aliments pour un maxi-résultat.