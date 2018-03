ingrédients précieux pour ‘Perle & Caviar’ de l’Institut Arnaud

Votre peau est précieuse. Elle mérite de précieux ingrédients quand, intégrés à la composition d'une gamme de soins performants, vous pouvez vous les offrir à des prix plus que raisonnables.



La nacre sécrétée par l'huître produit des perles fines. Chargée d'actifs minéraux et organiques, de calcium, d'oligo-éléments et de protéines, l'extrait de perle jouit d'un formidable pouvoir régénérant.