Des cheveux souples, brillants et en bonne santé... C'est le secret des superbes crinières longues présentées dans ces pages.



Qu'ils soient raides, ondulés ou bouclés, les cheveux longs ont inspirés aux coiffeurs de nouvelles idées de coupes sublimes. Objectif : réinterpréter des valeurs sûres mais aussi insuffler une soupçon de fantaisie dans ces coupes longues créées pour l'été 2018.



Le volume est l'un des paramètres premiers auxquels les coiffeurs sont attentifs pour éviter l'effet triste mine d'une chevelure plate et sans vigueur.



La longue mèche balayée sur le côté peut apporter une dynamique et du volume (Dessange Paris, Franck Provost) pour les cheveux fins. Un dégradé très structuré adapté à chaque physionomie fait partie également des points forts de quelques coupes longues présentées (Biguine Paris, Alima Baz).



Pour les cheveux ondulés ou bouclés, il s'agira de discipliner les longues mèches pour qu'elles accentuent l'harmonie du visage (Camille Albane, Jean-Louis David). L'inspiration "coiffure de lionne" vient apporter un grain de fantaisie à ce cahier de tendances coiffures (Bruno Estatoff, Maximilien Coiffure).



Une couleur sage peut tempérer des cheveux en dégradé sauvage (Bruno Salsa, Coiff & Co) ou, a contrario, apporter un éclat particulier par des effets colorés à des cheveux longs coiffés au naturel (Biguine Paris, Eugène Perma, Beata Bourillon).



Toutes les nouvelles idées de coupes et de coiffures du printemps-été 2018 pour cheveux longs, qu'ils soient raides, fins, ondulés ou bouclés sont présentées dans ce dossier d'inspiration.