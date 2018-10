Les Rocks Strangers de Arne Quinze sur la digue d'Ostende.

. De vastes étendues de sable fin, des promenades de bord de mer sur la digue qui longe la côte, bordée de boutiques, de salons de thé et de restaurants, l'air revigorant de la Manche et les couchers de soleil rougeoyants… C'est déjà tout un programme., Ostende et son port maritime occupent une position centrale sur les 66 km du littoral belge.À égale distance de la France et des Pays-Bas, cette ville balnéaire est le point d'arrivée des voies de chemin de fer belges et le point de départ maritime vers les ports du monde entier.. Sur la digue, les Rocks Strangers de Arne Quinze, installés en 2012 pour une exposition temporaire sont restés dressés sur le bord de mer pour le plus grand plaisir des passants. Mais la ville a voulu aller plus loin dans l'immersion globale d'Ostende au cœur de l'art.