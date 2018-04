Back to the sixties, 100 photographies de mode de Peter Knapp

Dancing in the Street, Peter Knapp et la mode, Peter Knapp et François Cheval,

Éditions du Chêne, 2018 © Peter Knapp.

En ce temps-là, le monde des média était à des années lumière de celui d'aujourd'hui. Les écrans n'avaient que deux formats, le grand écran (le cinéma) et le petit écran (la télévision). La presse était imprimée en noir et blanc et des dessins de mode illustraient les couvertures des revues pour les femmes.Jeune photographe et graphiste suisse (il est né en 1931), Peter Knapp est engagé en 1959 par Hélène Lazareff qui a fondé en 1945 et dirige le magazine ELLE. Nommé à la direction artistique, il va révolutionner le style de ce magazine et le mettre en phase avec l'évolution de la mode et le nouveau statut de la femme. Il restera à ce poste jusqu'en 1966, puis de 1974 à 1978.Peter Knapp s'attache à moderniser la mise en page et fait travailler avec lui plusieurs photographes aujourd'hui reconnus comme Paolo Roversi. Après son départ de ELLE, ses photos seront publiées dans de nombreux magazines tels que Vogue, Marie-Claire ou le Sunday Times.Plus de cent photographies parmi les plus emblématiques de Peter Knapp sont aujourd'hui réunies dans l'ouvrage Dancing in the Street. Peter Knapp et la mode. Elles sont représentatives de cette "ivresse de la liberté" qui a commencé à régner dans la presse féminine au tournant des années 60. Le photographe en était un des précurseurs.Exposées à Paris, à la Cité de Mode et du Design et sur le parvis de la gare de Lyon au printemps 2018, ces images de la femme se libérant visuellement des carcans et des poses statiques de l'époque sont une sorte de célébration de la révolution de mai 68 du point de vue de la mode.