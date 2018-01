Crêpes en aumônière à la compotée de pomme cannelle

Pour la compotée de pomme



• Éplucher, épépiner puis couper les pommes en morceaux.



• Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition, puis y ajouter les pommes et le sucre. Cuire à feu doux en remuant de temps en temps. Ajouter la cannelle. Une fois l’excédent d’eau évacué, écraser grossièrement la préparation.



Pour les crêpes en aumônières



• Verser la farine, le sucre et le sel dans un grand saladier. Creuser un puits au centre et y casser les œufs. Commencer à fouetter puis ajouter le lait progressivement. Couvrir le saladier avec un torchon et laisser reposer 30 minutes environ.



• Faire chauffer une poêle légèrement huilée ou beurrée sur feu moyen. Verser une petite louche de pâte et la répartir d’un mouvement circulaire. Laisser cuire la crêpe 1 min 30 à 2 min environ en soulevant les bords. La retourner et continuer la cuisson 30 s à 1 min environ. Déposer la crêpe sur une assiette posée sur un bain-marie et continuer de préparer les autres crêpes en huilant légèrement la poêle entre chaque cuisson.



• Remplir chaque crêpe de 2 cuillères à soupe de compotée de pomme. Réunir délicatement les bords de la crêpe afin de pouvoir installer le petit lien de resserrage.



• Présenter dans une petite assiette individuelle et déguster aussitôt !



Recette Œufs /CNPO.