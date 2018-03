L'été donne envie de changer de tête.



C'est le moment idéal pour décider de se faire couper les cheveux, en choisissant une coupe courte facile à coiffer, qui vous donnera la possibilité d'agencer vos mèches courtes de mille et une façons, sages ou audacieuses, avec les cheveux lissés, naturels ou ébouriffés.



En option, pourquoi ne pas intensifier votre couleur et mettre des éclats de lumière dans votre chevelure.



Les coiffures pour cheveux courts exigent un travail élaboré sur les effilages et les dégradés pour s'adapter à chaque physionomie et mettre en valeur chaque structure de visage (Camille Albane, Vog).



Cet été, deux tendances fortes se dessinent, la coupe courte très féminine (Exclusif Coiffure, Vog) et le mix plus rock'n roll, nuque courte et mèches longues sur le front (Intermède, Fanny Vaque, Tchip).



On le sait, les cheveux, quelle que soit leur longueur, finissent toujours par repousser. Parmi les nouvelles créations de coiffures courtes du printemps-été 2018, plusieurs s'adaptent parfaitement au semi-court (Biguine Paris, Beata Bourillon) ou au presque mi-long (Coiff & Co, Fanny Vaque), pour un entre-deux coupes radicales ou pour préparer un retour au carré plus classique.



Côté couleurs, elles composent un nuancier très sophistiqué : effets de cuivre patiné (Vog, Biguine Paris), couleur sable blanc (Franck Provost, Intercoiffure) ou pastels blonds (Fabio Salsa, Coiff & Co) et, pour les plus audacieuses, les chevelures s'allument de zébrures colorées (Fanny Vaque).



Toutes les nouvelles idées de coupes et coiffures courtes du printemps-été 2018 pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés sont présentées dans ce dossier.