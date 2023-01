Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux Recettes desserts



Gâteau de crêpes au fromage blanc et aux myrtilles

Gâteau de crêpes au fromage blanc et aux myrtilles. Recette pour 4 personnes. Ingrédients : 250 g de farine, 250 g de fromage Blanc à la vanille, 3 œufs, 40 cl de lait, 30 g de beurre, 100 g de myrtilles, 200 g de miel...



Gâteau de crêpes au fromage blanc et aux myrtilles Recette pour 4 personnes.

Préparation : 20 min.

Cuisson : 20 min.

Ingrédients 250 g de farine

250 g de fromage Blanc à la vanille

3 œufs

40 cl de lait

30 g de beurre fondu

100 g de myrtilles

1 pot de confiture de myrtille

200 g de miel

5 cl d’huile neutre

½ c à café de sel

Préparation Pour les crêpes

• Versez la farine et le sel dans une jatte et creusez un puits au centre. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Versez les jaunes dans le puits et mélangez.

• Montez les blancs en neige, incorporez-les dans la farine puis fouettez. Ajoutez le lait et le beurre fondu petit à petit. Couvrez la jatte de Film Albal et laissez reposer 30 min à température ambiante.

• Faîtes chauffer une poêle à crêpe huilée sur feu moyen. Versez une louche de pâte en remuant la poêle circulairement. Quand le fond a bien pris, retournez la crêpe et continuez la cuisson 1 min à feu doux. Recommencer l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.



Pour le gâteau

Montez le gâteau : déposez les crêpes l’une sur l’autre en alternant des couches de confitures et de fromage blanc. Déposez une dernière crêpe sur le dessus. Ajoutez des myrtilles entières et un filet de miel liquide.



Sybille Renaud