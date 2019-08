Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux modèles expliqués gratuits



Gilet zippé col montant en jersey (twin-set) - Explications gratuites À vos aiguilles pour réaliser ce modèle gratuit !

Pour un twin-set spécial été, cet gilet zippé vient en complément d'un top asymétrique assorti. Les deux sont réalisés au point jersey avec des bords côtelés, tricotés avec du fil en coton mélangé et de grosses aiguilles. Les explications de ces deux créations signées Phildar peuvent être téléchargées gratuitement.



Gilet zippé (assorti à un top asymétrique) - explications gratuites >>> zoom gilet zippé (twin-set)

Voici la pièce complémentaire du twin-set de l'été qui apportera de l'éclat et des notes acidulées à votre dressing d'été.



Le gilet zippé présenté ici, classique mais agrémenté de bords rayés et d'une maille épaisse, est assorti à un top asymétrique, plus osé du point de vue de la coupe.



Ces tricots présentent un bel équilibre entre le casual chic de l'ensemble et la modernité stylistique des formes et des couleurs.



La fraîcheur des coloris : le blanc, le bleuté et le jaune acide, signe l'ancrage des ces créations dans un mood estival. Le cardigan à manches longues et le tricot épais permettent néanmoins d'en prolonger l'usage en avant et en arrière-saison.



L'ensemble twin-set est réalisé au point jersey et côtes 2/2 avec la qualité Phil Matelot de Phildar et des aiguilles n° 6 & 7.



Les explications du modèle gratuit de gilet zippé sont fournies pour les tailles 34 à 52.



Création Phildar.



Twin-set : gilet zippé + top asymétrique twin-set "spécial été" qui comprend également un top asymétrique assorti.



Les explications du top asymétrique font l'objet d'une fiche gratuite que vous pouvez télécharger gratuitement.





Pour les débutantes Rendez-vous dans notre atelier " Leçons de tricot " pour suivre les tutoriels en vidéo.

Sereine Monfort