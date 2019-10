Exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image © ABCfeminin.com.

C'est dans ce palais de l'Île de la Cité à Paris que la dernière reine de France a été emprisonnée pendant deux mois et demi, avant d'être conduite à l'échafaud et de mourir guillotinée place de la Concorde à 37 ans.Marie-Antoinette, jeune archiduchesse d'Autriche, épouse du dauphin et futur roi de France Louis XVI, a marqué les esprits parde la cours à Versailles. La jeune reine fut vite considérée par la population comme une traitresse étrangère et surnommée la "reine scélérate"., Marie-Antoinette a focalisé sur sa personne toute la haine d'un peuple qui vivait dans la misère. On lui a attribué cette phrase inspirée des écrits de Jean-Jacques Rousseau : "Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche."Marie-Antoinette a fait l'objet, durant son règne et jusqu'à aujourd'hui, de représentations visuelles innombrables. Source d'inspiration des plus grands créateurs, elle est, en particulier après le décès accidentel en 1997 de Lady Diana, autre altesse au destin tragique.