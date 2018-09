Avec l'aimable autorisation de reproduction de © PHILDAR.

Les atouts de ce gilet velours à manches longues : la maille moelleuse, le confort et la simplicité.Vous adorerez vous enrouler dans ce tricot tout doux et porter ce gilet en version cache-cœur, ceinturé sur la peau nue., avec un fils épais, au toucher velours, ceet des manches longues. Il se ferme devant par un simple zip.Ceest réalisé avec le fils de la qualité Phil Velours de Phildar et des aiguilles n° 4,5.Les explications à télécharger gratuitement vous sont fournies pour les tailles 34 à 52.